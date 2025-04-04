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الجمعة 04 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤولون أمريكيون لـ CNN: تعزيزات عسكرية جوية كبيرة قادمة إلى الشرق الأوسط

حاملة طائرات
حاملة طائرات
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كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون لشبكة CNN عن خطط لنقل العديد من أسراب المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي إلى منطقة الشرق الأوسط قريبًا، في خطوة تأتي لتعزيز الوجود العسكري الأميريكي في المنطقة.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إرسال طائرات إضافية وأصول جوية أخرى لتعزيز الموقف الدفاعي للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، لشبكة CNN أنه تم توجيه حاملة الطائرات "هاري ترومان" بالبقاء في المنطقة، مما يشير إلى استمرار التعزيزات العسكرية الأمريكية في ظل التوترات الإقليمية.

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