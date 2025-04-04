تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي".. الرياضة تحتفل بيوم اليتيم بالمحافظات

نظّمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية احتفالات موسعة بمناسبة يوم اليتيم تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي" في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف دمج الأيتام في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال الأنشطة الرياضية والتثقيفية المتنوعة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج "ها أنا أحقق ذاتي"، الذي يهدف إلى تطوير قدرات الشباب ودعمهم نفسياً واجتماعياً من خلال الرياضة، حيث يشرف على تنفيذه الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وبالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات.

وشارك في الاحتفالات أكثر من 3000 طفل وطفلة من مختلف الفئات العمرية في مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية، التي شملت كرة القدم، وتنس الطاولة، والكاراتيه، والألعاب الكشفية، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية لديهم.

واكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للمشاركين، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، واستغلال أوقات الفراغ بشكل إيجابي، إضافةً إلى غرس روح التعاون والانتماء بين الأطفال.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظيم مثل هذه المبادرات التي تعزز دور الرياضة في بناء شخصية الأطفال، وإكسابهم المهارات الضرورية للحياة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بما يسهم في تنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.