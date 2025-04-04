زوجة جاستن بيبر تستغيث لإنقاذه

طالبت هايلي بيبر، زوجة المغني الكندي جاستن بيبر، أصدقاءه والمقربين من العائلة التدخل لإنقاذه، بعد أن تدهورت حالته النفسية في الأشهر القليلة الماضية.

ووفق صحيفة "ميرور" فإن جاستن: " في دوامة وفي حالة هوس، لا ينام، وبالكاد يأكل، وغالبا لا يفهم الكثير من الأمور ولا يدرك مدى حاجته للمساعدة، وكل من حوله قلقون للغاية".

واكدت الصحيفة أن نجاح جاستن يتناقض تماما مع الوضع المضطرب الذي يعيشه حاليا، فقد صُوِّر مؤخرا وهو يرتدي ملابس غريبة، وينشر صورا ساخرة غامضة على الإنترنت توحي بمشاكل زوجية، كما نشر مقاطع فيديو مثيرة للقلق.