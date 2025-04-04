"بعد إحالته للمفتي"..الحكم على قاتل نجل صاحب قهوة أسوان بمصر الجديدة غداً

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، غداً السبت حكمها على المتهم بقتل نجل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة، وذلك عقب إحالة المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى لإعدامه.

أحال المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.

وحدد المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة لبدء المحاكمة أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

