منتخب الكرة النسائية يفوز على نظيره الأردني 3 - 0 وديا

انتهت منذ قليل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية مع نظيره منتخب الأردن وديا على ملعب نادي الاهلي بمدينة نصر، في إطار آستعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات.

نجح منتخب الكرة النسائية فى الفوز على نظيره الاردني بنتيجة ٣-٠ ، في المباراة الاولى التي جمعت الفريقين .

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين امام نظيره الأردني اقيمت اليوم المباراة الاولى على ان تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء المقبل بالدفاع الجوى.

كان قد تأهل المنتخب للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢٦ والتي ستقام بدولة المغرب.