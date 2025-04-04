ads
الجمعة 04 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الكرة النسائية يفوز على نظيره الأردني 3 - 0 وديا

لاعبات المنتخب
لاعبات المنتخب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت منذ قليل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية مع نظيره منتخب الأردن وديا على ملعب  نادي الاهلي بمدينة نصر، في إطار آستعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات.

نجح منتخب الكرة النسائية فى الفوز على نظيره الاردني بنتيجة ٣-٠ ، في المباراة الاولى التي جمعت الفريقين .

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين امام نظيره الأردني اقيمت اليوم المباراة الاولى على ان تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء المقبل بالدفاع الجوى.

كان قد تأهل المنتخب للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢٦ والتي ستقام بدولة المغرب.

 

المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية كرة القدم النسائية منتخب الكرة النسائية الكرة النسائية