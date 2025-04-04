انتشال جثة غريق من مياه الرياح التوفيقي بمدينة كفر شكر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية اليوم من انتشال جثة غريق داخل مياه الرياح التوفيقي بمدينة كفر شكر، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، اخطارا بورود بلاغ للمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بالعثور على جثة شاب غرق فى مياه الرياح التوفيقى بمنطقة البر الشرقي بدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهري وتبين من التحريات والمعاينة الأولية غرق شاب يدعى سامح. ع. ص 16 سنة مقيم بمدينة كفر شكر غرق أثناء الإستحمام فى مياه الرياح التوفيقي، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقل الجثمان إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.