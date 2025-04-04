مصادر أمريكية: أنباء عن إقالة مدير القيادة السيبرانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية

كشفت منصة "بريكينج ديفنس" الأمريكية المعنية بالشأن الدفاعي والعسكري، عن قرارات مهمة اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الساعات الماضية لإعادة ترتيب أوضاع أجهزة الأمن القومي الأمريكية.

وأوضحت المنصة أن الرئيس ترامب قد أعفي مدير القيادة السيبرانىة الجنرال تيموثي هوج من منصبه كمدير لها، وكذلك إعفائه من منصبه كمدير لوكاله الأمن القومي الأمريكية المسئولة عن التنصت ومراقبه الاتصالات وهو المنصب المزدوج الذي كان تيموثي هوج يشغله منذ فبراير عام 2024.

وأشارت إلى أنه تمت إقاله نائبته ويندي نوبل من منصبها لأسباب غير معلومة حتى الآن.

وفي مقابله مع منصة "بريكنج ديفنس"، صرح الناطق باسم وكالة الأمن القومي الأمريكية بأنه لا يمكنه في الوقت الراهن الإدلاء بأية معلومات، مشيرا إلى أن الجنرال ويليام هارتمان سيتم إسناد القيادة السيبرانية الأمريكية له وترقيته من منصب نائب مدير القيادة السيبرانية التي تعد أحد الأفرع المستحدثة في منظومه الدفاع والأمن القومي الأمريكي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية" قد ألمحت في عدد من تقاريرها إلى أفكار تنوي الإدارة الأمريكية الجديدة الإقدام على تنفيذها في منظومه الدفاع والأمن القومي ووكالاته، ومن بين تلك الأفكار الفصل بين القيادة السيبرانية في الجيش الأمريكي ووكالة الأمن القومي الأمريكية ليعملان بشكل مستقل عن بعضهم البعض.