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الجمعة 04 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين في قصف روسي على كريفي ريه

القوات الروسية
القوات الروسية
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أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة أن 12 شخصًا لقوا مصرعهم بينما أصيب أكثر من 50 آخرين فى قصف صاروخى شنته القوات الروسية على مدينة كريفى ريه التابعة لإقليم دنيبروبيتروفسك آخر 24 ساعة.

وقال رئيس مجلس دفاع كريفى ريه أوليكساندر فيلكول فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية" إن القصف الصاروخى الباليستى الروسى على كريفى ريه، أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأضاف فيلكول:" أطلق الروس صاروخًا باليستيًا على وسط حى سكني. حتى الآن، هناك 12 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا".

وبحسب المسئول الأوكراني، تضررت مبان سكنية واندلعت حرائق من جراء الهجوم الأخير فى حين تعمل فرق الطوارئ لمساعدة المتضررين.

وفى وقت سابق من اليوم، حذّرت القوات الجوية الأوكرانية من احتمال استخدام روسيا مجددًا للصواريخ الباليستية.. وأشارت إلى أن هجومًا صاروخيًا باليستيًا استهدف منشأة صناعية فى كريفى ريه يوم أمس الأول أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.

القوات الروسية السلطات الأوكرانية مدينة كريفى ريه