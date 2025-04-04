ترامب يمدد الموعد النهائي لـ"تيك توك" للمرة الثانية

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، موعدا نهائيا يطالب الشركة التي تملك تطبيق "تيك توك"، ومقرها الصين، ببيع التطبيق للولايات المتحدة أو سيتم حظره في البلاد، وهي المرة الثانية التي يمدد فيها ترامب الموعد النهائي، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وأعلن ترامب عن تمديد الموعد النهائي عبر منصته "تروث سوشل"، قائلا: "إن صفقة تيك توك تتطلب المزيد من العمل لضمان الحصول علي جميع الموافقات اللازمة. إن التمديد سيبقي تيك توك قيد التشغيل لمدة 75 يوما إضافية."

وسيظل التطبيق قيد التشغيل حتى منتصف يونيو المقبل، وفقا للشبكة.

وأضاف ترامب: "نأمل أن نواصل العمل بحسن نية مع الصين، التي أفهم أنها ليست سعيدة جدا بالرسوم الجمركية المتبادلة (الضرورية للتجارة العادلة والمتوازنة بين الصين والولايات المتحدة)."

ولم ترد الشركة المالكة لـ"تيك توك" على الفور على طلب الشبكة للتعليق.