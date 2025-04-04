7 فواىد للبصل الأخضر... أبرزها مكافحة السرطان

مع اقتراب عيد الربيع ،وانتهاء عيد الفطر المبارك ،بحرص المواطنون في مصر والدول العربية. علي تناول الأسماك المملحة والبصل الاخضر احتفالا بشم النسيم ،ولتناول البصل الاخضر عدة فوائد. ابرزها:

1يقلل من الوزن الزائد

يتميز البصل الأخضر بانخفاض السعرات الحرارية به مما يجعله أحد أنواع الخضروات المثالية لخسارة الوزن، خاصةً مع محتواه العالي من الألياف الغذائية.

تعمل الألياف الغذائية على زيادة الشعور بالشبع لمدة أطول مما يقلل عدد الوجبات المتناوله.

2.يساعد في منع نمو الخلايا السرطانية

أحد أهم فوائد البصل الأخضر الصحية هو قدرته على تقليل وتيرة نمو الخلايا السرطانية خاصةً سرطانات الجهاز الهضمي، مثل: سرطان القولون، بالإضافة لقدرته على منع نمو بعض الأورام تمامًا.

كما أن تناول البصل الأخضر يساعد على خفض فرص الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال بشكلٍ كبير.

3.يزيد من سرعة تجلط الدم

يحتوي البصل الأخضر على كميات كبيرة من فيتامين ك ( لدرجة أن نصف كوب مقطع من البصل الأخضر كفيل بإمداد الجسم بحاجته من فيتامين ك اليومية .

فيتامين ك هو أحد أهم الفيتامينات التي تساعد على تجلط الدم بشكل خاص، مما يساعد على منع حصول نزيف حاد عند التعرض للجروح بالإضافة لفوائده الصحية العديدة للدم والشرايين.

4.يعزز صحة الجهاز الهضمي

من فوائد البصل الأخضر أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي، بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف الغذائية التي من المعروف أن تناولها يساعد في الآتي:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

تسهيل عملية الهضم.

الوقاية من الإمساك والتلبكات المعوية.

يقوي مناعة الجسم

يعد البصل الأخضر مصدرًا غنيًا لعدد من المواد النباتية الطبيعية التي تعمل كمضادات للأكسدة طبيعية، مثل: مركبات الفلافونويد ( والأنثوسيانين واللذان يساعدان في الوقاية من السرطان.

5.يعزز صحة العين

يساهم البصل الأخضر بشكل كبير في تعزيز صحة العينين كونه يعد مصدرًا للكاروتينات )، مثل: اللوتين والزياكسانثين وفيتامين أ )، والتي تلعب جميعها دورًا هامًا في تعزيز صحة العيون.

الحفاظ على الرؤية السليمة.

الوقاية من الضمور البقعي ..

الأشخاص الذين لا يحصلون على كميات كافية من هذه المواد عادةً ما يكونون عرضة للإصابة باضطرابات الرؤية، مثل: العشا الليلي، ومشكلات القرنية.

6.يحمي العظام من الهشاشة

من فوائد البصل الأخضر أنه يحمي العظام من الهشاشة، فالبصل الأخضر يعد مصدرًا ممتازًا لعدد من المعادن والفيتامينات المهمة التي تلعب درًا أساسيًا في تقوية العظام وبنائها، وأهم هذه العناصر فيتامين ج وفيتامين سي ، وفيتامين ك.

وأي نقص بالمعادن والفيتامينات في الجسم قد يؤدي إلى هشاشة العظام أو الإصابة بكسور، إذ يلعب فيتامين ج دورًا في بناء الكولاجين، بالإضافة لكونه يحافظ على خلايا الجسم من التلف.



أما فيتامين ك فهو مهم لتعزيز عملية امتصاص الجسم للكالسيوم، والاستفادة منه في الحفاظ على كثافة العظام، كما أنه هام في السيطرة على عمليات تخثر الدم وغيرها من العمليات الحيوية في الجسم.

7.يعزز صحة القلب

من فوائد البصل الأخضر أنه يساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين من خلال خفض مستويات الكولسترول الضارة في الجسم.كما أن فيتامين ج، وفيتامين أ لهما خصائص مضادة للأكسدة، مما يجعلهما قادرين على الوقاية من تلف الأنسجة والخلايا المختلفة.