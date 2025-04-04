نضال الشافعي في رسالة للجمهور : "اسألكم الدعاء لزوجتي"

طالب الفنان نضال الشافعي الجمهور، بالدعاء لزوجته التي توفيت خلال الساعات القليلة الماضية، بالرحمة والمغفرة.

نشر الفنان نضال الشافعي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور لجمهوره بميعاد ومكان العزاء، ليشارك به الجمهور.

منشور الفنان نضال الشافعي

جاء منشور الفنان نضال الشافعي "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون

سيقام العزاء غداً السبت الموافق 5 من ابريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد

اسالكم الدعاء لزوجتى بالرحمة والمغفرة".