خبير: 300% نسبة ارتفاع تكلفة الشحن حال المرور من رأس الرجاء الصالح

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى كان حريصاً على رفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية بنسبة وصلت لـ200%.

وأضاف "سعيد" خلال حواره عبر تطبيق "زووم"، مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصين استطاعت أن تتفوق على التعريفات الأمريكية في ولاية ترامب الأولى، وقامت بإمداد العالم بمنتجات رخيصة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي منحت بكين الحصول على المنتجات البترولية من موسكو أرخص من الأسعار العالمية بنسبة 30%.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على قطع طريق التجارة أمام المنتجات الصينية التي تمر من البحر الأحمر وقناة السويس، فاضطرت المنتجات الصينية أن تمر من طريق رأس الرجاء الصالح، وهذا أدى لارتفاع تكلفة نقل المنتجات الصينية بنسبة 300%، وارتفع التأمين البحري من 0.5 لـ1%.