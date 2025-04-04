سعر الدولار في ختام تعاملات الجمعة 4 أبريل 2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في اخر تداولات نهاية الأسبوع، المحددة اليوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وعطل البنك المركزي المصري العمل مساء أمس في البنوك المصرية بمناسبة مواعيد الاجازة الأسبوعية للعاملين في البنوك وهي تبدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

في اخر تداول لسعر الدولار والذي اظهر سعر صرفه أمام الجنيه نحو 50.42 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري كأقل سعر، ثم 50.5 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، المصري الخليجي".

ووصل سعر الدولار50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع في معظم البنوك منها “ مصر، الأهلي، القاهرة، المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، البركة، العربي الافريقي الدولي، الامارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، HSBC”.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع في بنوك " نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، سايب، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية، مسجلا بذلك نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.