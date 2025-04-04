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الجمعة 04 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحكومة اليمنية تعلن مقتل 70 حوثيًا في غارة أمريكية

ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن مقتل 70 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، بينهم قادة ميدانيون وخبراء من الحرس الثوري الإيراني، إثر غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية في 2 أبريل، بالقرب من منطقة الفازة الساحلية في محافظة الحديدة.

وكشف وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريحات له، أن الموقع المستهدف كان يستخدمه الحوثيون للتخطيط لهجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب، مما يشكل تهديدًا للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأفاد الإرياني بأن الغارات الأمريكية استهدفت على مدى الأسبوعين الماضيين منشآت عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين، مما أدى إلى مقتل المئات من مقاتلي الجماعة، بما في ذلك قيادات من الصف الأول والثاني والثالث.

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