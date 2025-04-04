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الجمعة 04 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف مصطفى محمد.. تشكيل نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
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أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نانت بقيادة مصطفى محمد، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره نيس بملعب أليانز ريفيرا، في لقاء ينطلق في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل نانت أمام نيس غياب مصطفى محمد، حيث يجلس مهاجم المنتخب الوطني على مقاعد البدلاء.

شارك مصطفى محمد في 24 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، حيث كان يشارك بديلًا في أغلب هذه المباريات.

يحتل فريق نانت المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد نيس في المرتبة الخامسة وفي رصيده 47 نقطة.

تشكيل نانت ضد نيس 

حراسة المرمى: لوبيز 

خط الدفاع: أميان - سو - باولس - كوزا 

خط الوسط: أوجوستو - توماس - ليروكس 

وفي الهجوم: أبلين - ميسياك إيليا - موسيس سيمون.

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