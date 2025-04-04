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الجمعة 04 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد رجال الزمالك يفوز على البنك الاهلى بنتيجة 30 - 17

يد الزمالك
يد الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "رجال" على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 30 - 17، في المباراة التي جمعتهما على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري.


قدم لاعبو الزمالك أداءً مميزاً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 16 - 6، وفي الشوط الثاني واصل أبناء ميت عقبة تفوقهم لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 30 - 17.

يتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، محمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، ماركو ماركيس مدرباً لحراس المرمى، أشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي".

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