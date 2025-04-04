تشكيل نيس ضد نانت بالدوري الفرنسي.. موقف محمد عبد المنعم

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نانت، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم، اليوم الجمعة، نظيره نانت على ملعب أليانز ريفيرا، في لقاء ينطلق في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد محمد عبد المنعم أساسيًا في تشكيل نيس أمام نانت، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مباريات جلس فيها بديلًا مع النسور.

شارك محمد عبد المنعم في 9 مباريات مع نيس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بالإضافة إلى أنه لعب 4 مباريات في الدوري الأوروبي، وخاض مباراتين في كأس فرنسا.

انضم محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بينما يأتي نانت في المركز الثالث عشر وفي رصيده 27 نقطة.

تشكيل نيس ضد نانت

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: بومبيتو - نداييشيمي - محمد عبد المنعم

خط الوسط: كلاوس - روزاريو - بوداوي - علي العابدي

وفي الهجوم: لابورد - محمد علي شو - بوجا.