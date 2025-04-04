إلهام شاهين في ذكرى رحيل والدتها: "لن أنساكِ لحظة"

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة مؤثرة لوالدتها في ذكرى رحيلها، والذي صادف رحيلها نفس اليوم الجمعة.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لها مع والدتها لتشارك بها جمهورها.



وعلقت الفنانة إلهام شاهين على الصورة "النهارده الذكرى السنويه لماما الله يرحمها .. و المصادفه أنه أيضا كان يوم جمعه زى النهارده .. و مهما مرت السنين هى عايشه معى فى كل لحظه .. فى فرحى و حزنى .. فى تعبى و مرضى .. فى كل شئ فى حياتى".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين رسالتها "الله يرحمك يا أمى .. لم ولن أنساكى لحظه .. أنتى دائما معى يا أعظم و أحن و أرق أم فى الدنيا .. يارب تكونى فى الجنه يا أغلى الغاليين .. الأم ثم الأم ثم الأم .. ربنا يخلى لكل الناس أمهاتهم .. إفرحوا و إستمتعوا بوجود أمهاتكم فى حياتكم .. لإن محدش عارف بكره فيه إيه".

انهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، بمواساتها، والدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة.

يشار إلى أن الفنانة إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل "سيد الناس"، شاركها البطولة الفنان عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد فهيم، سلوى عثمان، والإخراج محمد سامي.