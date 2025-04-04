تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوجسبورج، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره أوجسبورج بملعب دبليو دبليو كي أرينا، في لقاء ينطلق في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة مايكل أوليسي وجمال موسيالا وليروى ساني.

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 65 نقطة، بينما يأتي أوجسبورج في المركز الثامن وفي رصيده 39 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ ضد أوجسبورج

حراسة المرمى: يوناس أوربيج

خط الدفاع: كونراد لايمر - إريك داير - كيم مين جاي - جوسيب ستانيشيتش

خط الوسط: جوشوا كيميش - جواو بالينيا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - ليروى ساني.