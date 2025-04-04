محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الشباب والرياضة بيوم اليتيم

استقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة الأولى من أبريل 2025، ليشهد احتفالية مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بمناسبة "يوم اليتيم" بمركز شباب الصف، والذي تضمن تدشين مبادرة "معًا لفرحتهم" احتفالاً بهم.

بحضور‏ كل من المحافظة ‏دكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، محمد نور ‏سكرتير عام المحافظ، محمد مرعي سكرتير عام مساعد، وائل شعبان رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، ومن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، محمد سعد مدير إدارة التنمية الرياضية، الهام فؤاد مدير إدارة تنمية الشباب، إيزيس مسعود مدير تنمية النشء، طارق قاسم مدير إدارة الإنشاءات والتجهيزات، محمد عبدالعال مدير الإدارة الإستراتيجية، أميرة أبوالنجاح معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب ومن الهيئات الأخرى سعيد عطية، وكيل مديرية التربية والتعليم، كرم ربيع، وكيل مديرية الثقافة، أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ‏وفرج عبدالعاطي رئيس مركز مدينة الصف، محمد فصيح، مدير إدارة شباب الصف.

بدأ اليوم بجولة تفقدية للمرافق المختلفة بالمركز، شملت المبنى الإداري، مركز التخاطب، المكتبة الثقافية، ملعب البادل، صالة الجيم، ومسجد المركز، بالإضافة إلى الملاعب المختلفة، وكان فيها استعراض لألعاب الكونغ فو، الكرة النسائية، الكاراتيه، ومدرسة كرة القدم للبراعم.

ثم توجه الجميع إلى موقع الاحتفال الذي بدأ بالسلام الوطني تلاه كلمة ترحيب من الدكتور محمود الصبروط، أعقبها كلمة المهندس عادل النجار، الذي أكد فيها شكره للقيادة السياسية على المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في إطار "حياة كريمة"، والتي أثمرت عن توفير العديد من الخدمات في القرى والمراكز، وأشار إلى أن مركز شباب الصف هو مثال حي لهذه الجهود التنموية التي تُحدث فرقًا في حياة المواطنين.

كما أعرب النجار عن شكره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر لأبناء محافظة الجيزة في صورة مشروعات متنوعة لا تقتصر على الرياضة وفقط ولكن شملت مختلف المجالات الإجتماعية منها والثقافية ، مشيدًا بمبادرة مديرية الشباب والرياضة، التي تُظهر التزام الدولة برعاية الأيتام ودمجهم في المجتمع.

في كلمته هنأ الدكتور الصبروط محافظ الجيزة والحضور بالعيد القومي للمحافظة،

كما أكد على أهمية المبادرة التي تنظمها المديرية، مشيرًا إلى أن "يوم اليتيم" يعكس أسمى معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي، وأن المسؤولية تجاه الأيتام لا تقتصر على الرعاية المادية فقط، بل تمتد إلى غرس الأمل وبث السعادة في نفوسهم، ليشعروا بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأشار الصبروط إلى أن الوزارة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي لا تقتصر على الاحتفالات السنوية بل تسعى لتقديم برامج مستمرة لدعم الأيتام من خلال أنشطة رياضية وثقافية تهدف إلى اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم، ما يسهم في دمجهم في المجتمع ويمنحهم الفرص لتحقيق طموحاتهم.

اختتمت الاحتفالية بتوزيع هدايا عينية على الأطفال الأيتام من قبل المهندس عادل النجار والدكتور محمود الصبروط، في لفتة إنسانية تعكس الاهتمام برسم البسمة على وجوههم.

وتوجه الدكتور محمود الصبروط بالشكر للمهندس محافظ الجيزة وكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم والعطاء لتظل هذه المبادرة مظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي يميز المجتمع المصري.

جدير بالذكر أنه تُعد هذه الإحتفالية تدشين لباقي الإحتفالات التي تستمر بـ19 إدارة فرعية بهيئاتها التابعة لتلبي احتياجات أبناءنا الأيتام في أرجاء محافظة الجيزة.

نقل الإحتفاليه من إدارة العلاقات العامة والإعلام ايناس محمد، أماني ابراهيم ،شادي إبراهيم.