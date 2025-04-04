إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة غاز داخل ورشة بإمبابة

أصيب 3 عمال بحروق إثر إنفجار أسطوانة غاز داخل ورشة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

انفجار أسطوانة غاز داخل ورشة بإمبابة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة مساء اليوم بلاغاً بانفجار أسطوانة غاز داخل ورشة بمنطقة إمبابة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة 3 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.