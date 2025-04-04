رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: رسوم ترامب الجمركية تزيد مخاطر ارتفاع البطالة

كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الجمعة، عن أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدل البطالة، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي لزيادة التضخم وتباطؤ النمو، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال "باول": "أصبح من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعًا"، لافتًا إلى أنه "من المرجح أن ينطبق ذلك أيضًا على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

وأضاف: "من السابق لأوانه" النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأمريكية.

وتابع "باول": "حالة الضبابية شديدة، موضحًا أن ما علمناه أن الرسوم الجمركية أعلى من المتوقع، وأعلى مما توقعه جميع الخبراء تقريبًا ومن غير الواضح الآن كيف ستسير الأمور".

وذكر أن "البيانات تشير إلى نمو راسخ وسوق عمل متزنة وتضخم قريب من هدف 2%"، مشددًا على أنه من السابق لأوانه أن نقول ما هو الحل المناسب للنقد بالنسبة للسياسة الحالية.