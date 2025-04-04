خالد جلال: وصول التحدي الليبي إلى الدورة السداسية لتحديد بطل الدوري إنجاز كبير

نجح خالد جلال، المدير الفنى لفريق التحدي الليبي، في مواصلة عروضه المميزة في الدوري الليبي، ونجح في الفوز على الأنوار بهدفين مقابل هدف والتأهل الى الدورة السداسية لبطولة الدوري الليبي 2025 دون انتظار نتائج الجولة المقبلة.



وأكد خالد جلال أن تأهل فريق التحدي إلى الدورة السداسية كان مستحقًا بعد تقديم مستويات فنية مميزة في الدوري وأداء عروض جيدة أمام الفرق الكبيرة مثل الأخضر والنصر وغيرها من الأندية المشاركة في البطولة، وهذا نجاح للنظام الذي تم تطبيقه منذ بداية تدريبي للفريق في الموسم الحالي.



وأضاف أنه يعمل بكل جدية وحماس منذ الوصول إلى هذا النادي الكبير الذي يمتلك شعبية كبيرة وجماهيرية قوية كانت دائمًا خلف الفريق في المباريات وتحملت مشقة المنافسة معنا، وكان اللاعبون جميعًا على قدر المسؤولية من أول مباراة، والحمد لله أننا نجحنا في تحقيق الهدف الذي سعينا لتحقيقه رغم أنه كان صعبًا للفوارق وأيضًا نجحنا في اعادة الفريق إلى المنافسة بعد غياب طويل امتد لسنوات متتالية وعلى الجماهير أن تفرح بفريقها.

وتوجه حالد جلال بالشكر الى مجلس إدارة نادى التحدى برئاسة المهندس نجيب الورفلي على التعامل الاحترافى والمتميز والدعم الكبير للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الماضية.



يقدم خالد جلال مسيرة مميزة مع فريق التحدي منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق في بداية الموسم الحالي، ونجح في تحقيق نتائج جيدة وضعت الفريق في المراكز الثلاثة الأولى بالدوري.