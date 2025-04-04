طائرة سيدات الزمالك تفتتح مشوارها ببطولة إفريقيا بالفوز على السجون الكيني

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره السجون الكيني بنتيجة 0/3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة "موشود ابيولا"، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة أفريقيا، والتي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 ابريل الجاري.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/23

25/17

25/23

من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره تشيف نافال النيجيري، غداً السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من، "السجون الكيني، وسبيابكينج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري".

وتتولى نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".