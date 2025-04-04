طائرة الأهلي تهزم الاتحاد السكندري وتتأهل لنهائي كأس مصر

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية أشواط نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم على صالة حسن مصطفى في نصف النهائي.

وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25 - 17، وفاز في الشوط الثاني بنتيجة 25 - 18 ، قبل أن يحسم المباراة بالفوز في الشوط الثالث على التوالي بنتيجة 25 -17.

وينتظر فريق طائرة الأهلي القائز من مباراة الزمالك وبتروجت لمواجهته في نهائي كأس مصر غدا السبت على صالة حسن مصطفى لحسم لقب البطولة.

الأهلي بطل دوري الكرة الطائرة

توج فريق طائرة الأهلي بلقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى في ثاني مباريات نهائي الدوري.

حسم فريق طائرة الأهلي المباراة بنتيجة 25-17 و25-15 و25-22.