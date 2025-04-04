تشغيل قسم جراحة العظام والمفاصل بمستشفى العدوة في المنيا

أعلنت محافظة المنيا في بيان إعلامي اليوم، بدء تشغيل قسم جراحة العظام والمفاصل بمستشفى العدوة المركزي، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي شمال الصعيد باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، ما يتيح إجراء جراحات دقيقة بمستوى عالٍ من الكفاءة.
وأكد المحافظة أن هذه الخطوة تعكس التزام وزارة الصحة بتطوير الخدمات الصحية، وتوفير رعاية طبية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير الطبية، مما يعزز جودة الرعاية الصحية، والخدمات العلاجية المقدمة لإقليم شمال الصعيد.
من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة إلى أن الفريق الطبي بقسم العظام نجح في إجراء عدة جراحات متنوعة لإصلاح الكسور وتغيير المفاصل، وذلك بعد بدء التشغيل التجريبي للقسم، حيث تضم وحدات القسم تخصصات متعددة، منها جراحات الكسور، تغيير المفاصل، إصلاح التشوهات، أورام العظام، جراحات عظام الأطفال، وتشوهات العمود الفقري.
جدير بالذكر أن الفريق الطبي المشرف على العمليات يضم نخبة من المتخصصين، بينهم الدكتور محمد مجدي، استشاري جراحة العظام والمفاصل، والدكتور باسم الصافي، استشاري أورام العظام، بالإضافة إلى الدكتور أحمد متولي، أخصائي جراحة العظام والمفاصل.