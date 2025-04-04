انطلاق مباراة منتخب الكرة النسائية والأردن وديًا

انطلقت منذ قليل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية مع نظيره منتخب الأردن، وذلك خلال مباراة ودية تجمعهم على ملعب نادي الاهلي بمدينة نصر، في إطار آستعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات.

كان قد تأهل المنتخب للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢٦ والتي ستقام بدولة المغرب.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين امام نظيره الأردني تقام اليوم المباراة الاولى على ان تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء المقبل بالدفاع الجوى.

وأعلن الجهاز الفني قائمة المنتخب الكرة النسائية للمباراتين كالتالى:

نورا خالد

رودينا عبد الرسول

نهي طارق

نادين غازى

ثريا أشرف

حبيبه عصام

فرح سمير علي

منه عزت

منار السيد

ندى عماد

مروة توفيق

كنزى مجدي

عزة مجدى

يارا صبرى

حبيبه عماد

أميرة محمد

نور عبد الواحد

مهيرة على

ياسمين عبد العزيز

عهد طارق

نادية رمضان

ليلي شريف

نادية صوان

ليلي إدريس