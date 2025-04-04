دوري أبطال أفريقيا.. تدريبات بدنية قوية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني|صور

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل بموريتانيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتاكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية قوية جدا، قبل تدريبات الكرة التي اشتملت على الجوانب الخططية ووسط حالة من التركيز على جميع اللاعبين قبل المباراة المصيريو أمام الهلال السوداني.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى موريتانيا غدًا السبت على متن طائرة خاصة استعدادًا لمباراة العودة أمام الهلال السوداني.

كانت مباراة الذهاب، التي أُقيمت على استاد القاهرة، قد انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في موريتانيا

قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل ‏عضو ‏المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة ‏القدم المتجهة إلى موريتانيا يوم السبت المقبل ‏لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا..

ويقوم طارق ‏قنديل ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع محمد رمضان، المدير الرياضي، ومحمد ‏شوقي نائب المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب ‏تدريب، ‏لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج، التي تعزز فرص الفريق ‏في التأهل للدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

تطعيمات وقائية للاعبي الأهلي

منح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين تطعيمات وقائية، استعدادًا للسفر إلى موريتانيا يوم السبت ‏القادم، لخوض مباراة الهلال السوداني، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.‏

وقام الجهاز الطبي عقب المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش، بمنح اللاعبين جرعات التطعيمات الوقائية، في ‏إطار التجهيزات الخاصة بالسفر بشكل عام.‏