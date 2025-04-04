كشف غموض العثور على جثة عامل داخل حمام بموقف سيارات كفر شكر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، عن ملابسات العثور علي جثة عامل فراشة داخل أحد حمامات مجمع مواقف السيارات بكفر شكر، وان الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بلاغا للمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بالعثور على جثة عامل فراشة داخل أحد حمامات مجمع مواقف السيارات بكفر شكر.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والنقيب أحمد عبد الحفيظ الخولي والنقيب زياد حسن، ان الجثة لشخص يدعى "محمد.ع.د" 54 سنة، مقيم بقرية كفر الصعايدة بمحافظة الشرقية يعمل عامل فراشة مناسبات بمدينة كفر شكر وكان فى طريق العودة إلى منزله بمحافظة الشرقية وعثر عليه جثة هامدة داخل أحد حمامات مجمع موقف السيارات.

واكدت التحريات أنه لا يوجد شبهة جنائية وراء العثور على جثة العامل وأن الوفاة طبيعية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.