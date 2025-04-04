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الجمعة 04 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال ضد النصر في الدوري السعودي

الهلال
الهلال
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أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ديربي الرياض أمام النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

 

يستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره النصر على ملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

 

يقود المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش تشكيل الهلال ضد النصر، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم.

 

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 57 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بـ61 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث وفي رصيده 51 نقطة.

 

تشكيل الهلال ضد النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

وفي الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.

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