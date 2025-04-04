بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الهلال في ديربي الرياض، في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الهلال بملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام الهلال، بجانب السنغالي ساديو ماني، والكولومبي جون دوران، ودعم هجومي من أيمن يحيى.

شارك كريستيانو رونالدو في 24 مباراة مع النصر هذا الموسم في الدوري السعودي، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 3 آخرين.

يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 51 نقطة، بينما يأتي الهلال في وصافة الترتيب وفي رصيده 57 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بـ61 نقطة.

تشكيل النصر ضد الهلال

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - على لاجامي - سالم النجدي

خط الوسط: على الحسن - مارسيلو بروزوفيتش - أيمن يحيى

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جون دوران - ساديو ماني.