رئيس مركز مطاي تقود حملة إشغالات ونظافة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بقيادة المهندسة هويده الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاى، اليوم بتنفيذ حملة إشغالات بمدينة مطاي بالتعاون مع ادارة الإشغالات وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الإشغالات وتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة.

وقالت المهندسة هويده الشافعى رئيس المركز، أن الحملة استهدفت شارع الثورة والنافورة وطريق ٢٤٢والطرق الرئيسية بالمدينة وتم أزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات خاصة شارع الثورة وميدان النافورة بجوار موقف الغروب وشارع المدينة المنورة وشارع السلع والشوارع الرئيسية بالمدينة.

في نفس السياق وجهت رئيس المركز النواب ورؤساء القرى والاحياء بالمتابعة اللحظية لرفع الاشغالات؛ بالشوارع الرئيسية والطرق العامة والمتابعة بين حملات الإشغالات لإحداث الفرق عند المواطنين.

وحثت أصحاب المحال التجارية على عدم وضع اي اشغال بالشارع وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين وأن يتم إنفاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

488310719_980081654302527_2555482112277202296_n

488459183_980079837636042_8389906358762100133_n

488474449_980080837635942_7084362230933316779_n

488505503_980081444302548_1068760562003208945_n

488567080_980081164302576_7228973295572670834_n

488605802_980081044302588_7902311243383196808_n

488686543_980081110969248_2169273958867242280_n

488782627_980079910969368_4353375173141938947_n

488907328_980081507635875_3130341721894935939_n

488908785_980081577635868_2868456693455909437_n