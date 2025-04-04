رئيس مركز مطاي تقود حملة إشغالات ونظافة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بقيادة المهندسة هويده الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاى، اليوم بتنفيذ حملة إشغالات بمدينة مطاي بالتعاون مع ادارة الإشغالات وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الإشغالات وتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة.
وقالت المهندسة هويده الشافعى رئيس المركز، أن الحملة استهدفت شارع الثورة والنافورة وطريق ٢٤٢والطرق الرئيسية بالمدينة وتم أزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات خاصة شارع الثورة وميدان النافورة بجوار موقف الغروب وشارع المدينة المنورة وشارع السلع والشوارع الرئيسية بالمدينة.
في نفس السياق وجهت رئيس المركز النواب ورؤساء القرى والاحياء بالمتابعة اللحظية لرفع الاشغالات؛ بالشوارع الرئيسية والطرق العامة والمتابعة بين حملات الإشغالات لإحداث الفرق عند المواطنين.
وحثت أصحاب المحال التجارية على عدم وضع اي اشغال بالشارع وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين وأن يتم إنفاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.