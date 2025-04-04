كأس العالم للأندية.. "كاس" تنظر استئناف ليون المكسيكي بعد استبعاده من المونديال

أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس"، اليوم الجمعة، عقد جلسات استئناف سريعة في الشهر المقبل في قضية استباعاد نادي ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025.

ويحاول نادي ليون المكسيكي إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستبعاده من مونديال الأندية في الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان رسمي، إن نادي ليون وناديه الشقيق باتشوكا قدما استئنافين منفصلين ضد قرار "فيفا" الذي صدر الشهر الماضي، والذي يقضي بأنه بما أنهما يتبعان نفس المالك، لا يمكنهما اللعب معا في كأس العالم للأندية 2025.

وذكرت المحكمة في البيان: تقدم نادي ليون باستئناف إضافي ضد قرار الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مطالبا بإعادة تسجيله في المسابقة.

وأضافت المحكمة أنه سيتم تسريع جلسات الاستئناف والاستماع إليها خلال أسبوع في مايو المقبل.

بديل ليون في مونديال الأندية 2025

ويسعى نادي ألاخولينسي الكوستاريكي للحصول على آخر مقعد في بطولة كأس العالم للاندية، كبديل لفريق ليون المكسيكي الذي سيوفر له الحصول على 55. 9 مليون دولار كحد أدنى بالإضافة إلى حصة إضافية من صندوق جوائز البطولة البالغ مليار دولار بناء على النتائج.

ومن المقرر الاستماع لقضية نادي ألاخولينسي يوم 23 أبريل الجاري في مدريد، لكن أهميتها تأتي بعد استئناف ليون.

وكان ليون تواجد في قرعة البطولة التي أجريت في ديسمبر الماضي، رغم استمرار أزمة ملكية الأندية المتعددة. وأوقعت القرعة ليون في مجموعة تضم تشيلسي الإنجليزي، والترجي التونسي، وفلامينجو البرازيلي.