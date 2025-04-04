حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة على أم صلال بالدوري القطري

شارك النجم المصري حمدي فتحي في فوز فريقه الوكرة على أم صلال بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب حمد الكبير، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري القطري.

تواجد حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة ضد أم صلال، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 86.

مباراة الوكرة ضد أم صلال

أحرز فريد بولاية هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19، بعد تمريرة من التونسي عيسى العيدوني، ليسهم في حصد الوكرة للثلاث نقاط.

وعاد الوكرة إلى سكة الانتصارات من جديد بمشاركة حمدي فتحي، بعدما غابت عنه في الجولتين الماضيتين في الدوري القطري.

بذلك، شارك حمدي فتحي في 20 مباراة هذا الموسم مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بتلك النتيجة، رفع الوكرة رصيده إلى 24 نقطة، ارتقى بها إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد أم صلال عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير.