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الجمعة 04 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خالد الصاوي: "الممثل اللي هيشارك مع الشباب الجديد هيعيش فنيًا أكثر"

خالد الصاوي
خالد الصاوي
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أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته بالمشاركة مع نجوم الجيل الجديد سينمائياً، الفنان طه دسوقي والفنان عصام عمر، وذلك من خلال الفيلم السينمائي "سيكو سيكو".

 

وتابع الفنان خالد الصاوي خلال تصريحات له في إحدى ليالي العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"، أن الفنان الذي سيشارك الشباب الجديد، سيعيش فنياً بشكل أطول ويكسب جيلا جديدا من الجمهور.

 

وأضاف “الصاوي” :"الشباب الجديد هيقدم أفلام لغتها ومصطلحاتها أقرب للشباب، وده مهم ويخلق حوارا جديدا مع جمهور جديد، وأنا حبيت أشارك التجربة دي".

 

واختتم: "قالولي الدور صغير لكن أنا بحب عصام عمر وطه دسوقي، وكنت حابب أكون بشارك مع جيل الشباب الجديد، وفي موسم العيد وجمهوره".

 

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقي، خالد الصاوي، تارا عماد، سليمان عيد، ديانا هشام، والإخراج عمر المهندس.

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