5 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس

استشهد 5 فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت المنطقة القريبة من محطة طبريا للمياه في مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين. واستشهد شاب وأصيب آخران في استهداف الاحتلال دراجة هوائية في المنطقة ذاتها، كما قصفت المدفعية المناطق الشرقية والجنوبية من خان يونس.

وفي غزة، استشهد مواطنان وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة.

وفي نفس السياق، أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأوضح مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، أن طواقم الإسعاف نقلت إلى أحد مستشفيات نابلس شابا (32 عاما) مصابا برصاص الاحتلال في اليد.

وذكرت "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية في بلدة بيتا، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ونشرت قناصتها فوق أسطح منازل المواطنين.