وديًا.. غزل المحلة يفوز على طنطا بثلاثية نظيفة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، فوزًا على نظيره طنطا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم الجمعة على ملعب استاد طنطا.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة سموحة، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة غزل المحلة وطنطا

وخاص غزل المحلة المباراة أمام طنطا بتشكيل مزيج من الشباب والخبرات، وجاء التشكيل على النحو التالي: أحمد العربي، موسى فراوي، عبد الرحمن سيد، أحمد رأفت، عبد العزيز كوليبالي، محمد أسامة، أحمد وائل، أحمد ياسر، إسلام ماهر، محمود وادي، حسام جريشة.

وسجل أهداف المحلة كل من، أحمد وائل، وحسام جريشة في الشوط الأول، قبل أن يضيف مدافع طنطا الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني بعد عرضية من عبد العزيز كوليبالي.

وشهدت مباراة غزل المحلة وطنطا الودية مشاركة اللاعب بسام وليد، وذلك لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط لبطولة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الرابعة وفي رصيده 20 نقطة.