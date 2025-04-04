أزمة مباراة القمة 130.. الأهلي يقدم مستندات جديدة للجنة الاستئناف

انتهت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي من تجهيز ملف كامل بجميع التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك والتي انسحب منها الأهلي، على أن يتم تقديم الملف الجديد إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال ساعات.

رفض الأهلي خوض مباراة القمة 130 ضد الزمالك والتي كان مقرر لها يوم 11 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز اعتراضا على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي.

وكشف مصدر بالأهلي عن أن إدارة النادي ستقدم مستندات جديدة تدعم موقفها خلال جلسة الاستماع التي ستعقد الأسبوع المقبل، بناء على الشكوى الأولى التي تقديم بها الأهلي بعد العقوبات التي تم توقيعها على المارد الأحمر.

وأضاف المصدر أن المستندات الجديدة التي سيتم إضافتها إلى ملف الشكوى تتضمن الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من رابطة الأندية المصرية، بعد تعديل قرارات وعقوبات مباراة القمة والذي تضمن بوضوح أنه لم يتم الاستجابة بشأن طلب حكام أجانب.

وشدد على أن المستندات الجديدة تدعم موقف الأهلي في طلبه بلعب مباراة القمة لأنه لم ينسحب من الأولى، ولكنه اعترض على عدم تنفيذ طلبه باستقدام حكام أجانب.