طبيب يحذر: الاستخدام الخاطئ لغسول الفم يسبب مشاكل صحية

غسول الفم أحد الحلول الفعالة لتعزيز نظافة الفم والحفاظ على صحة الأسنان، لكن بعض الأخطاء في طريقة الاستخدام قد تؤدي إلى مشاكل صحية.



في هذا السياق حذر الدكتور تارون ناجبال، طبيب أسنان معتمد من قبل دوكتيفاي (منصة رقمية تهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية عبر الإنترنت)، من هذه الأخطاء وقدم نصائح حول كيفية استخدام غسول الفم بشكل آمن وفعال.

- تجنب استخدام غسول الفم مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة

لا ينبغي استخدام غسول الفم فورا بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، حيث قد يؤدي ذلك إلى إزالة الفلورايد من معجون الأسنان، وبالتالي تقليل فعاليته. ويفضل استخدام غسول الفم قبل تنظيف الأسنان أو في وقت آخر من اليوم، مثل بعد الوجبات.

- عدم تناول الطعام أو الشراب مباشرة بعد الاستخدام

ينصح الدكتور ناغبال بالانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل بعد استخدام غسول الفم قبل تناول الطعام أو الشراب، خصوصا إذا كان غسول الفم يحتوي على الفلورايد، لضمان حصول أقصى استفادة من خصائصه العلاجية.

- تجنب الإفراط في استخدام غسول الفم

الإفراط في استخدام منتجات غسول الفم، خاصة تلك التي تحتوي على الكحول، لانها قد تخل بتوازن البكتيريا النافعة في الفم وتؤدي إلى مشاكل مثل جفاف الفم أو القلاع الفموي. ويوصى باستخدام غسولات فموية خالية من الكحول لتقليل المخاطر الصحية.