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الجمعة 04 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 38 فلسطينيًا إثر غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

شهداء غزة
شهداء غزة
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استشهد 38 فلسطينيًا إثر غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

وقالت مصادر طبية فلسطينية، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة ارتفع إلى 50,609 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

 

وكشفت المصادر نفسها، عن أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 115,063 مصاب، منذ بدء العدوان، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

ولفتت إلى أنه وصل إلى مستشفيات القطاع 86 شهيدًا و287 إصابة في الـ24 ساعة الماضية.

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