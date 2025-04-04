قناة مجانية تنقل بطولة BAL 2025 لكرة السلة بمشاركة الاتحاد السكندري

أعلنت مجموعة قنوات أون سبورت حصولها على الحقوق الحصرية لبث منافسات النسخة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة "BAL 2025"، تحت رعاية الشركة المتحدة للرياضة، وذلك في إطار دعم الرياضة المصرية وتوفير تغطية شاملة للمشاركات المحلية في المحافل القارية.

وتُقام منافسات البطولة خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجاري في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، بمشاركة مجموعة من أقوى الفرق الإفريقية.

وتعمل الشركة المتحدة للرياضة على توفير تغطية كاملة ومباشرة لجميع مباريات الأندية والمنتخبات المصرية المشاركة في البطولة، لإتاحة الفرصة للجماهير المصرية لمتابعة فرقها المفضلة.

ويشارك فريق الاتحاد السكندري ممثلًا عن مصر في البطولة ضمن مجموعة "النيل"، التي تضم إلى جانبه فرق: الفتح الرباطي المغربي، ستاد مالي، وريفرز هوبرز النيجيري.



جدول مباريات الاتحاد السكندري في التصفيات المؤهلة لنهائيات BAL 5

السبت 5 أبريل | الاتحاد السكندري × الفتح الرباطي المغربي | 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأحد 6 أبريل | الاتحاد السكندري × ستاد مالي | 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الثلاثاء 8 أبريل | الاتحاد السكندري × ريفرز هوبرز النيجيري | 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الخميس 10 أبريل | الاتحاد السكندري × ستاد مالي | 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

السبت 12 أبريل | الاتحاد السكندري × ريفرز هوبرز النيجيري | 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأحد 13 أبريل | الاتحاد السكندري × الفتح الرباطي المغربي | 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة عن قائمة الفريق، والتي تضم، علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لینج، ماتونج مارويل.