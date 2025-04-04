غدًا.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في المنيا

أعلت مديرية الطب البيطري بالمنيا بدء الحملة القومية الأولى لعام 2025 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق 5 أبريل، وتستمر لمدة شهر في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.





من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تتم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية، بهدف القضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيراً إلى أن الحملة تنفذ من خلال 110 لجان طبية بيطرية وقائية ثابتة ومتحركة، مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية، ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية التحصين، كما سيتم تشكيل لجان متابعة من الإدارات المختصة بالمديرية، مع التأكيد على تذليل كافة العقبات لإنجاح فعاليات الحملة والوصول إلى المستهدف ومواصلة الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وصحة وسلامة المواطنين.