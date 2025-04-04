رسميًا.. «يويفا» يعلن عقوبات لاعبي ريال مدريد وموقفهم من مباراة أرسنال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، عقوبات لاعبي ريال مدريد الإسباني بعد أحداث مباراة أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما كشف «يويفا» عن موقف الرباعي أنطونيو روديجير، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وداني سيبايوس، من مباراة أرسنال الإنجليزي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تحقيقات «يويفا» بسبب سلوك لاعبي ريال مدريد

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيقًا بشأن اتهامات تتعلق بسلوك غير مهذب من 4 لاعبين لفريق ريال مدريد، من بينهم الألماني أنطونيو روديجير، خلال مباراة أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن «يويفا»، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، قراره بشأن مشاركة أنطونيو روديجير، مدافع ريال مدريد، في مباراة فريقه ضد أرسنال، حيث قرر تغريم روديجير مبلغ 40 ألف يورو، بسبب سلوكه خلال مباراة أتلتيكو مدريد، كما وقع غرامة على مبابي مهاجم ريال مدريد 30 ألف يورو، وداني سيبايوس 20 ألف يورو، بينما لم يتم تغريم فينيسيوس جونيور.

وأكد «يويفا» أن روديجير وبقية لاعبي ريال مدريد متاحون للمشاركة أمام أرسنال، ولن يتم إيقافهم، حيث وجه إنذارًا إلى روديجير ومبابي، محذرًا إياهما من الإيقاف لمباراة واحدة في حال تكرار هذا السلوك.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

يستضيف فريق ريال مدريد، الثلاثاء 8 أبريل 2025، نظيره أرسنال الإنجليزي على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.