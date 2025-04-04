بحث مكثف عن شاب ابتلعه البحر برأس البر في دمياط

كثفت قوات الإنقاذ البحري في محافظة دمياط مجهوداتها من اجل انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقًا أمس الخميس في البحر في مدينة راس البر في دمياط حيث كان هناك ٤ شباب في البحر وتعرضوا للغرق وخرج ثلاثة منهم بينما لا يزال البحث جاريا عن الرابع بعد أن سحبه التيار.

تم تكثيف محاولات البحث عن الشاب الغريق بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة راس البر في دمياط ومديرية أمن دمياط وسط حالة من الذعر لدى الأهالي حيث نبهت وحذرت الوحدة المحلية لمدينة راس البر في دمياط من عدم نزول البحر بسبب عدم وجود طاقم إنقاذ لعدم بدء فصل الصيف بعد.

يذكر أنه تم انتشال جثمان شاب آخر غريق أمس الخميس ونقله إلى المستشفى في محاولة لأسعافه ولكنه كان قد لفظ انفاسه الأخيرة وتم اخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الغريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

يذكر أنه فرضت الوحدة المحلية لمدينة راس البر في دمياط وجهاز تنمية دمياط الجديدة حظرًا على نزول البحر نظرا لشدة الرياح وعدم وجود فرق إنقاذ لعدم بدء فصل الصيف مما يعد خطرا عل حياة الأهالي في حال نزولهم البحر.

كما يذكر أن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط قد رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة للحالة القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث قام بعقد غرفة الأزمات بمديرية الصحة برئاسته لمتابعة الوضع القائم بالمستشفيات على مدار الساعة، كذلك قام بمتابعة إتاحة الأسرة بالأقسام الداخلية والعنايات المركزة وكذلك مدى توفر الدعم اللوجيستي من الأدوية والمستلزمات الطبية وشدد على أنه يتم التنسيق المتواصل مع مرفق الاسعاف وبنك الدم الإقليمي لمواجهة أي أزمات لا قدر الله.

كما تم وضع خطة لتأمين المعديات والمراكب النيلية وضبط الحمولة المقررة بتراخيص المسطحات المائية، حيث وجه محافظ دمياط تعليماته إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية و بتكثيف الخدمات المرورية على السيارات فى الميادين والشوارع الرئيسية خاصة بمدينة رأس البر.

