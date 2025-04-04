خطوات بسيطة لاستعادة النشاط عقب إجازة عيد الفطر

الجمعة 04/أبريل/2025 - 06:30 م

تعد العودة إلى ممارسة العمل بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، شيئًا ضروريًا لجميع الموظفين، لكن قد يصيبك الكسل والخمول ولا تستطيع استعادة نشاطك مرة أخرى بأداء جيد، وفقا لتقرير نشر في موقع "ada"، فإن تجديد النشاط والحركة أمر سهل وبسيط إذا كان لديك العزيمة لذلك عليك اتباع تلك الخطوات لاستعادة نشاطك بعد إجازة عيد الفطر المبارك:

1. ممارسة الرياضة بصورة مستمرة، تجعلك أقوى وأكثر نشاط وتصبح الأعمال المنزلية اليومية سهلة الأداء.



2. تمارين تقوية العضلات أو رفع الساق أو تمارين الضغط. يمكنك ممارستها أثناء تناول الطعام أو مشاهدة التلفزيون والكثير من الأفعال الروتينية اليومية.

3. انهض من سريرك أو مكتبك كل فترة من الوقت بصورة منتظمة، أي كل 20 دقيقة وتقسيم يومك بأداء جيد.

4. حافظ على ممارسة المشي اليومي وبخطوات أسرع، فتسريع خطوات المشي يؤدي إلى حرق سعرات حرارية، وتقوية عضلات الساق، وتنشيط القلب، يعزز من نشاط الدورة الدموية والشعور بالقوة والحيوية.



5. اهتم بنظام غذائي صحي وابتعد عن الأطعمة السكرية والدهنية والمقلية، وترطيب الجسم من خلال شرب كميات جيدة من الماء والسوائل.