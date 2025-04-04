بالصور.. إطلاق 4 سلاحف بحرية من بورسعيد إلى مياه البحر المتوسط

أعلن الدكتور حسين رشاد، مدير عام محميات مصر الشمالية، اليوم الجمعة، إطلاق 4 سلاحف بحرية من نوعين مختلفين في البحر المتوسط بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للحيوانات البحرية.

وأشار إلى أن محمية أشتوم الجميل ببورسعيد ومركز إنقاذ السلاحف البحرية أطلق 4 سلاحف بحرية من نوعين مختلفين واحدة من نوع ذات الرأس الكبير وثلاثة من نوع الخضراء في البحر المتوسط بعد ترقيمهم بالكود المصرى للسلاحف البحرية ويحملوا أكواد 76 و77 و78، بينما السلحفاة الصغيرة لم ترقم لصغر سنها وحجمها.

وأكد أن السلاحف جميعها التي تم إطلاقها مهددة بخطر الانقراض وحمايتهم من أهم أهداف وزارة البيئة المحميات الطبيعية، لافتا أنه كعادة المركز والعالم في إطلاق أسماء على السلاحف التي يتم رعايتها في مراكز الإنقاذ جرى إطلاق عليهم أسماء من شباب العلماء المصريين المشهود لهم بالعلم والكفاءة داخل وخارج الدولة المصرية وهم: (هبة -متولي-عبد الله -هانيا) كنوع من الشكر والتقدير لهم.

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