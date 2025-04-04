صحة المنوفية تتابع الاستعدادات النهائية لاعتماد وحدة العراقية الصحية بالشهداء

أجرت الدكتورة هبة حمدي، مدير إدارة سلامة المرضى وجودة الرعاية بمديرية الصحة بالمنوفية، اليوم الجمعة، زيارة ميدانية إلى وحدة العراقية الصحية بمركز الشهداء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال لجنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جاهار)، وذلك بحضور الدكتورة أمل عبدالوارث، مدير الإدارة الطبية بالشهداء.

وخلال الزيارة، تم تقييم مدى جاهزية الوحدة وفقًا لمعايير الاعتماد المعتمدة، مع التركيز على تطبيق إجراءات سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية وكفاءة الأداء. وأشادت الدكتورة هبة بجهود الفريق الطبي والإداري، مؤكدة أهمية الالتزام بمعايير الجودة لضمان تقديم رعاية صحية متميزة.

كما أكدت الدكتورة أمل عبدالوارث دعم الإدارة الطبية الكامل للوحدة خلال مرحلة الاعتماد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.