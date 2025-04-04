ads
الجمعة 04 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة المنوفية تتابع الاستعدادات النهائية لاعتماد وحدة العراقية الصحية بالشهداء

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرت الدكتورة هبة حمدي، مدير إدارة سلامة المرضى وجودة الرعاية بمديرية الصحة بالمنوفية، اليوم الجمعة، زيارة ميدانية إلى وحدة العراقية الصحية بمركز الشهداء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال لجنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جاهار)، وذلك بحضور الدكتورة أمل عبدالوارث، مدير الإدارة الطبية بالشهداء.

 

وخلال الزيارة، تم تقييم مدى جاهزية الوحدة وفقًا لمعايير الاعتماد المعتمدة، مع التركيز على تطبيق إجراءات سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية وكفاءة الأداء. وأشادت الدكتورة هبة بجهود الفريق الطبي والإداري، مؤكدة أهمية الالتزام بمعايير الجودة لضمان تقديم رعاية صحية متميزة.

 

كما أكدت الدكتورة أمل عبدالوارث دعم الإدارة الطبية الكامل للوحدة خلال مرحلة الاعتماد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

الادارة الطبية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الخدمات الصحية الرقابة الصحية المنوفية