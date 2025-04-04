زي النهارده.. جوهر الصقلي يبدأ إنشاء الجامع الأزهر

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 4 شهر إبريل العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية المهمة.

ونقدم لكم أبرزها:

عام 970 جوهر الصقلي يبدأ في إنشاء الجامع الأزهر.

عام 1581 منح فرنسيس دريك لقب سير بعد نجاح ملاحته الدورانية حول العالم.

عام 1609 فيليب الثالث ملك إسبانيا يصدر المرسوم الملكي القاضي بطرد الموريسكيين من إسبانيا.

وعام 1818 الكونجرس الأمريكي يقر العلم الأمريكي المكون من 13 خطًا أحمر وأبيض و 20 نجمة مع إضافة نجمة عند دخول أي ولاية جديدة.

عام 1841 جون تايلر يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلفا للرئيس ويليام هنري هاريسون الذي توفي بعد شهر من توليه الرئاسة.

عام 1905 زلزال عنيف يهز مدينة «كانغرا» الهندية يؤدي إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص.

عام 1939 وفاة ملك العراق غازي الأول إثر حادث اصطدام سيارته بعمود كهرباء.

مدينة مدريد تستسلم للجنرال فرانسيسكو فرانكو.

عام 1947 تأسيس المنظمة الدولية للطيران المدني.

انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزب البعث العربي الاشتراكي.

عام 1949 توقيع معاهدة حلف شمال الأطلسي الناتو في واشنطن.

عام 1953 انعقاد مؤتمر الزوايا الدينية لإفريقيا الشمالية تحت رئاسة الشريف الإدريسي عبد الحي الكتاني.

عام 1960 السنغال تعلن استقلالها عن فرنسا.

عام 1968 اغتيال القس مارتن لوثر كينغ راعى الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في مدينة ممفيس.

عام 1973 افتتاح مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك رسميًا.

عام 1979 تنفيذ حكم الإعدام برئيس وزراء باكستان المخلوع ذو الفقار علي بوتو.

وعام 1982 منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج السادسة لكرة القدم المقامة في الإمارات العربية المتحدة.

عام 1985 وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن اختيار الأمير سلطان بن سلمان كأحد رواد مكوك الفضاء ديسكفري في إحدى رحلاته.

عام 2003 الرئيس العراقي صدام حسين يظهر وهو يتجول في ساعات النهار مشيا على الأقدام في حي المنصور في بغداد بينما أحاط به بضع عشرات من السكان يهتفون بحياته في أول لقطات تصور له في مكان عام منذ اندلاع الحرب الأمريكية على العراق.

عام 2015 -جماعة الحوثيين تعتقل السياسي اليمني محمد قحطان وتخفيه قسرياً.

عام 2017 بلدة خان شيخون بريف إدلب تتعرض لِهجوم كيمائيٍ بِغاز السارين السَّام، أدَّى لمقتل حوالي 100 شخص وإصابة نحو 400 آخرين.

وعام 2019 تجدد القتال بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني الليبية للسيطرة على طرابلس العاصمة.

عام 2021 انتخاب فيوزا عثماني لتكون خامس رئيس لكوسوفو.

2022 - استقالة جماعية للوزراء في سريلانكا بعد يومين من اندلاع احتجاجات واسعة ضد حكومة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، وفرض حالة الطوارئ وقطع وسائل التواصل الاجتماعي.

