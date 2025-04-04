موقف مرموش.. الكشف عن الفائز بجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة البريميرليج، اليوم الجمعة، عن هوية الفائز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس الماضي.

وكانت الرابطة أعلنت قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي، والتي جاء على رأسها هدف النجم المصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي.

وسجل مرموش هدفًا رائعًا خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد برايتون، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة 39، بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة صاروخية في شباك برايتون، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وتنافس مرموش على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس 2025، مع 7 لاعبين آخرين، هم: ماركوس تافرنير (بورنموث)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، ديكلان رايس (أرسنال)، بيرفيس إستوبينان (برايتون)، أنتوني إيلانجا (نوتنجهام فورست)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، ينس كايوستي (إبسويتش تاون).

هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي

وفاز ينس كايوستي، لاعب إبسويتش تاون، بجائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليز، متفوقًا على عمر مرموش و6 لاعبين آخرين.

وأحرز كايوستي هدفًا رائعًا لصالح إبسويتش تاون في مرمى نوتنجهام فورست، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 4-2.