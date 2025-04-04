قبل انطلاقه.. عرض أفلام الدورات السابقة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في مكتبة الإسكندرية

ينطلق الأحد المقبل عرض مجموعة من أفلام الدورات السابقة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في مكتبة الإسكندرية قبل انطلاق النسخة الحادية عشرة.

ويشهد اليوم الأول عرض برنامج سينما الأحد وهي مجموعة من الأفلام الأجنبية المترجمة إلى العربية في قاعة المحاضرات الغربية في تمام السابعة مساء والدخول مجاناً.

يستمر عرض أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على مدى 3 أسابيع يوم الأحد من كل أسبوع قبل انطلاق فعاليات النسخة المقبلة.

وكشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن البوستر الرسمي للنسخة الحادية عشرة المقرر انطلاقها في الفترة من ٢٧ أبريل إلى ٢ مايو ٢٠٢٥.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة كشف عن البوستر الرسمي لدورته المقبلة.

بوستر مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من تصميم الفنان السكندري عبدالرحمن أحمد، ويعكس الهوية الساحلية للمدينة، حيث تتداخل السينما مع البحر في صورة تعبر عن أنها ليست فقط مكانًا للمهرجان، بل مصدر إلهام لصناع الأفلام.

وترمز القلعة والمراكب في بوستر المهرجان إلى التراث السكندري العريق، وفي الأعماق تتجسد السينما بأساليب التصوير القديمة، في إشارة إلى أن الإبداع يتدفق من الماضي للحاضر.

كما يحمل البوستر رسالة تضامن من خلال وجود علم فلسطين بجانب العلم المصري، مما يعكس العلاقة القوية والمتجذرة بين الشعبين، القائمة على التضامن التاريخي والدعم المستمر للقضية الفلسطينية.